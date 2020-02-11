2020/02/11 | 18:32

اخبار السعودية )- أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، حلّ مجموعة تابعة له متهمة بقتل متظاهرين، وهي الفرقة المسماة "أصحاب القبعات الزرق".وكتب الصدر على "تويتر": "لا أرضى بتواجد التيار (الصدري)

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