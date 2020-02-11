"الأطلسي يرضي ترمب".. خطة لزيادة دور الناتو في العراق

2020/02/11 | 20:04

اخبار السعودية )- أعلنت مسؤولة أميركية، الثلاثاء، عن أن الخطة التي تقضي بتولي حلف شمال الأطلسي (الناتو) دوراً أكبر في العراق يمكن أن ترضي الرئيس دونالد ترمب الذي كان دعا إلى مشاركة أكبر للحلف في الشرق الأوسط.في

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