2020/02/12 | 00:11

اخبار السعودية )- أفاد تقرير لرويترز نقلا عن مصادر الوكالةبتولي حزب الله اللبناني توجيه الميليشيات العراقية بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.وسيستمر توجيه حزب الله للميليشيات العراقية إلى أن تتولى القيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: اجتماعات لحزب الله بفصائل عراقية لسد فراغ مقتل سليماني) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: اجتماعات لحزب الله بفصائل عراقية لسد فراغ مقتل سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).