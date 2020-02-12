العراق.. الأمن يعيد فتح جسر السنك وسط بغداد

2020/02/12 | 04:49

اخبار السعودية )- أفادت مصادر العربية أن محتجين حاولوا منع قوات الأمن العراقية من إعادة فتح جسر السنك وسط بغداد.وكانت القوات الأمنية العراقية قد باشرت برفع الحواجز الخرسانية والكونكريتية من على جسر السنك تمهيدا لإعادة

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