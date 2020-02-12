توتر عند السنك.. الأمن يعيد فتح الجسر وسط بغداد

2020/02/12 | 06:53

اخبار السعودية )- شهد جسر السنك في العاصمة العراقية بغداد، ليل الثلاثاء الأربعاء مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين الذين حاولوا منع الأمن من فتح الجسر، بحسب ما أفادت مصادر العربية/الحدث.وكانت القوات الأمنية العراقية

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