ظِل سليماني في العراق.. رجل حزب الله يوجه الميليشيات

2020/02/12 | 07:55

اخبار السعودية )- لا شك أن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، شكل ضربة موجعة ليس فقط لطهران، بل لأهم أذرعها في العراق ولبنان.فبعد فترة وجيزة من مقتل من كان يعتبر الرجل الثاني في إيران، بهجوم

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