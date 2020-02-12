2020/02/12 | 17:13

اخبار السعودية )- قرّرت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلّقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوماً، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس، الأربعاء.كما أكد المسؤول العراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشروط صارمة.. واشنطن تمدد إعفاء العراق من عقوبات إيران) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشروط صارمة.. واشنطن تمدد إعفاء العراق من عقوبات إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).