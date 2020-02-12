2020/02/12 | 17:44

اخبار السعودية )- ما زال شبح الاغتيالات والخطف يهدد العديد من الناشطين والإعلاميين في العراق، منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، وآخرها محاولة اغتيال المحامي علي معارج، الأربعاء، في مدينة الناصرية، مركز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبح الاغتيالات يطل مجددا.. مصير مجهول لـ50 ناشطا عراقيا) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبح الاغتيالات يطل مجددا.. مصير مجهول لـ50 ناشطا عراقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).