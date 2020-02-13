2020/02/13 | 07:26

اخبار السعودية )- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن وزراء دفاع دول الحلف وافقوا، الأربعاء، على توسيع مهمته التدريبية في العراق استجابة لمطالبة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للحلف بالقيام بالمزيد من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استجابة لترمب.. الناتو يوسع مهمته التدريبية في العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استجابة لترمب.. الناتو يوسع مهمته التدريبية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).