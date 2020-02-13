2020/02/13 | 07:57

اخبار السعودية )- بعد تمكن القوات الأمنية العراقية أمس الأربعاء من إعادة فتح الجسور والطرق في العاصمة العراقية خلال النهار، اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية ليلاً في ساحات بغداد، ما أدى إصابة العشرات بحالات

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