حكومة العراق تبصر النور خلال أيام.. نائب يكشف الموعد

2020/02/13 | 10:32

اخبار السعودية )- على الرغم من تمسك المتظاهرين في العراق برفضهم لتكليف محمد توفيق علاوي، وزير الاتصالات السابق، تشكيل الحكومة، معتبرين أنه لا يلبي مطالب الحراك، بتشكيل حكومة بعيدة عن الأحزاب السياسية أو المسؤولين

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