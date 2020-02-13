ضد الفساد وتكليف علاوي.. عراقيات في ساحة التحرير

2020/02/13 | 14:40

اخبار السعودية )- بعدما دعت "اللجنة المنظمة لانتفاضة تشرين" إلى مليونية نسوية، انطلقت فعلا، الخميس، مظاهرة نسائية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تهتف لتحرير العراق منددة بالفساد، وترفض المرشح الجديد لرئاسة الحكومة

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