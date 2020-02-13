العراق.. هجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية

2020/02/13 | 21:20

اخبار السعودية )- أ ف ب: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية في شمال العراق تستضيف قوات أميركية.

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