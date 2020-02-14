مسؤول أميركي: نطالب علاوي الاستجابة لمطالب شعب العراق

2020/02/14 | 01:28

اخبار السعودية )- طالب مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، رئيس الوزراء العراقي محمد توفيق علاوي أن يستجيب لمطالب الشعب العراقي ويحارب الفساد، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تدرس كل أصعد التعاون مع الحكومة

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