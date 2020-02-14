2020/02/14 | 10:15

اخبار السعودية )- من المرتقب أن تخرج تظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، في بغداد والمحافظات الجنوبية.وأفادت مصادر طبية أمس بسقوط أكثر من 10 متظاهرين مصابين بالقنابل المسيلة للدموع ومسدسات الصيد التي تستعملها القوات الأمنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مظاهرات مرتقبة اليوم في بغداد ومحافظات الجنوب) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مظاهرات مرتقبة اليوم في بغداد ومحافظات الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).