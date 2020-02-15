العراق.. مقتل متظاهر بالتحرير و23 إصابة بالخلاني

2020/02/15 | 07:26

اخبار السعودية )- أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" في بغداد بتسجيل 23 إصابة وحالات اختناق شديدة بالقرب من ساحة الخلاني، بسبب وقوع صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية مساء الجمعة، فيما أكدت مصادر أمنية عراقية، قبلها،

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