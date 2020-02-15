زعيم ميليشيا النجباء يهدد القواعد الأميركية في العراق

2020/02/15 | 17:33

اخبار السعودية )- هدد زعيم ميليشيا النجباء العراقية، أكرم الكعبي، القواعد الأميركية في العراق، موضحا أنهم جاهزون للثأر لمقتل قياداتهم والانتقال من حالة الدفاعِ إلى الهجوم.وقال الكعبي، في كلمة من طهران، إن قيادة النجباء

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