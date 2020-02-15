علاوي: حكومة مستقلة ونزيهة ومن الكفاءات خلال هذا الأسبوع

2020/02/15 | 20:39

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلَّف، محمد علاوي، اليوم السبت، أنه اقترب من تشكيل فريق حكومي مستقل، مؤكداً أنه سيتم طرحها خلال الأسبوع الحالي.وكتب علاوي على حسابه في "تويتر": "اقتربنا من إكمال كابينة

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