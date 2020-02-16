مراسل العربية: انفجارات عنيفة تهز العاصمة بغداد

2020/02/16 | 03:53

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية والحدث، اليوم الأحد، بوقوع انفجارات عنيفة هزت العاصمة بغداد.وقال ناشطون عراقيون، مساء السبت، إن قوة بزي مدني اقتحمت ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين.وأضاف ناشطون

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