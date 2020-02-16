هجوم صاروخي استهدف محيط السفارة الأميركية ببغداد

2020/02/16 | 04:24

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية والحدث، اليوم الأحد بأن هجوما صاروخيا استهدف محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، كما أشار إلى تصاعد أعمدة دخان بالقرب من مقر للحشد الشعبي شرق بغداد.وأعلن مصدر عسكري

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