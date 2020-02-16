هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي

2020/02/16 | 05:26

اخبار السعودية )- قال مسؤول عسكري أميركي إن عدة انفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد نتيجة هجوم صاروخي على ما يبدو.ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الهجوم

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