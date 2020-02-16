2020/02/16 | 05:58

اخبار السعودية )- شهدت العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم الأحد، تطورات ميدانية متسارعة، حيث قال مسؤول عسكري أميركي إن عدة انفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد صباح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم صاروخي يستهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم صاروخي يستهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).