بغداد.. صواريخ بمحيط السفارة الأميركية وضرب مقر للحشد

2020/02/16 | 07:30

اخبار السعودية )- هز العاصمة العراقية فجر الأحد، دوي انفجارات، كما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد، وسمعت أصوات سيارات إسعاف في منطقتي زيونة والبلديات شرقي بغداد، بحسب ما أفادت مصادر العربية/الحدث.وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني

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