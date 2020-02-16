صواريخ تطال محيط السفارة الأميركية ومقرا للحشد ببغداد

2020/02/16 | 11:38

اخبار السعودية )- هز العاصمة العراقية فجر الأحد، دوي انفجارات، كما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد، وسمعت أصوات سيارات إسعاف في منطقتي زيونة والبلديات شرقي بغداد، بحسب ما أفادت مصادر العربية/الحدث.من جهته، أعلن متحدث باسم

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