بغداد.. صور منصة الصواريخ التي طالت المنطقة الخضراء

2020/02/16 | 12:09

اخبار السعودية )- عثرت السلطات الأمنية العراقية الأحد على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ومقرا تابعا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد فجراًوكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت في بيان أن 4 صواريخ من نوع

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