طلاب العراق في الساحات.. من بغداد إلى الجنوب

2020/02/16 | 13:11

اخبار السعودية )- أفادت مصادر العربية/الحدث بانطلاق تظاهرات طلابية حاشدة في بغداد ومدن الجنوب الأحد، مجددة رفضها تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة.في حين أفاد شهود عيان بتجدد المواجهات بين الأمن ومتظاهرين قرب ساحة

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