صدامات وسط بغداد.. واختناقات في ساحة الخلاني 

2020/02/16 | 17:48

اخبار السعودية )- أفاد مصدر أمني عراقي مساء الأحد بتجدد المصادمات قرب نفق التحرير من جهة الخلاني وسط بغداد.كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة سبعة متظاهرين بحالات اختناق بالقرب من ساحة الخلاني .

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