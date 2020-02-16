صدامات وسط بغداد.. واختناقات في ساحة الخلاني

2020/02/16 | 18:19

اخبار السعودية )- أفاد مصدر أمني عراقي مساء الأحد بتجدد الصدامات قرب نفق التحرير من جهة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد.كما أعلنت مصادر طبية إصابة سبعة متظاهرين بحالات اختناق بالقرب من ساحة الخلاني، إثر اطلاق القوى

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