محافظات العراق المنتفضة جنوباً.. الأكثر فقراً سئموا

2020/02/17 | 07:43

اخبار السعودية )- بعد مرور أكثر من 4 أشهر على "انتفاضة" العراقيين لاسيما في بغداد ومحافظات الجنوب، لا يزال المتظاهرون متمسكون بمطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخصية مستقلة من أجل تشكيل الحكومة، وبالتالي رفضهم مساعي رئيس

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