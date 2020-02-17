ابنة الـ11عاما عادت.. معاناة طفلة عراقية خطفها داعش

2020/02/17 | 08:14

اخبار السعودية )- لم تكن الطفلة الإيزيدية ملك، ابنة الأحد عشر عاما، تتوقع أن تكون ضحية تجربة مريرة أفقدتها والديها وأخيها الوحيد.فقد عاشت الطفلة المحررة من يد تنظيم داعش، 6 أعوام في كنف التنظيم الإرهابي، متنقلة بين

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