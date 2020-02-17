2020/02/17 | 10:48

اخبار السعودية )- حصلت أغنية "البيكيسي" التي نشرت قبل بدء الموجة الثانية من التظاهرات في العراق على أكثر من 31 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.وهي أكثر أغنية شعبية حاليا في العراق، ويتم بثها بشكل يومي في ساحات التظاهر

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