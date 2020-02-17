نائب رئيس البرلمان العراقي: على علاوي أن يمثل الجميع

2020/02/17 | 11:19

اخبار السعودية )- شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، الاثنين، على أن حكومة محمد توفيق علاوي المقبلة يجب أن تكون متوازنة وممثلة لجميع مكونات البلاد، وفقاً لقاعدة الشراكة الوطنية.وأوضح الحداد أن

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