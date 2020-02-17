ابنة الـ11 عاماً حررت.. معاناة طفلة عراقية خطفها داعش

2020/02/17 | 12:21

اخبار السعودية )- لم تكن الطفلة الأيزيدية ملك، ابنة الأحد عشر عاما، تتوقع أن تكون ضحية تجربة مريرة أفقدتها والديها وأخاها الوحيد.فقد عاشت الطفلة المحررة من يد تنظيم داعش، 6 أعوام في كنف التنظيم الإرهابي متنقلة بين

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