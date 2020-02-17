2020/02/17 | 13:54

اخبار السعودية )- أفادت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الاثنين، بأن الاستخدام المفرط للقوة، و"الجماعات المسلحة الغامضة" يبعثان على القلق، داعية السلطات العراقية لوقف استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.كما جددت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجو العراق استهدفوا ببنادق الصيد..دعوة أممية لحمايتهم) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجو العراق استهدفوا ببنادق الصيد..دعوة أممية لحمايتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).