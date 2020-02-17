محتجو العراق استهدفوا ببنادق الصيد.. تحذير أممي

2020/02/17 | 14:25

اخبار السعودية )- أفادت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الاثنين، بأن الاستخدام المفرط للقوة، و"الجماعات المسلحة الغامضة" يبعثان على القلق، داعية السلطات العراقية لوقف استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.كما جددت

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