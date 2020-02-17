تجدد الاشتباكات وسط بغداد.. ومسيرات في النجف

2020/02/17 | 15:58

اخبار السعودية )- أفادت مصادر العربية/الحدث الإثنين بتجدد الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد .وقالت مصادر طبية إنها استقبلت عددا من المحتجين، أصيب أغلبهم بحالات اختناق جراء قنابل الغاز،

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