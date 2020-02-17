جيش العراق: لا نية لفض التظاهرات بعد تشكيل الحكومة

2020/02/17 | 17:00

اخبار السعودية )- قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين، إنه لا توجد أي نوايا لدى قوات الأمن لإنهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي، وفق ما نقلت

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