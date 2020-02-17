2020/02/17 | 21:08

اخبار السعودية )- بعدما أفادت مصادر العربية/الحدث، الاثنين، بتجدد الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في المنطقة المحصورة بين نفق التحرير وساحة الخلاني وسط بغداد لليوم السادس على التوالي، أكدت وسائل إعلام محلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين المتظاهرين والأمن وسط بغداد تخلف مصابين) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين المتظاهرين والأمن وسط بغداد تخلف مصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).