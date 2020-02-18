سفير بريطانيا: يجب محاسبة المعتدين على متظاهري العراق

2020/02/17 | 23:43

اخبار السعودية )- شدد السفير البريطاني في بغداد ستيفين هيكي، الإثنين، على أهمية محاسبة المعتدين على المتظاهرين العراقيين وكذلك على مؤسسات الدولة.كما قال في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي، أن أي عقوبات ستكون ضد

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