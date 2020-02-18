حكومة العراق تسابق الشارع.. علاوي يكثف مشاوراته

2020/02/18 | 06:55

اخبار السعودية )- على وقع التظاهرات المستمرة في بغداد وغيرها من محافظات الجنوب، والرافضة لتكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة، يسرع الأخير مشاوراته مسابقاً ساحات التظاهر، من أجل الخروج بتشكيلة قد ترضي المتظاهرين، والأطراف

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