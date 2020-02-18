2020/02/18 | 07:57

اخبار السعودية )- مأساة مروعة عاشها الأيزيديون على يد "داعش" في العراق قبل نحو 6 أعوام.فالتنظيم الإرهابي اعتبر أفرادها "كفاراً"، وقتل أعداداً كبيرة منهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، معقل الأيزيديين في العراق والعالم،

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