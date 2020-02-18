عمليات بغداد: هجمات ببنادق الصيد على الأمن في الخلاني

2020/02/18 | 15:10

اخبار السعودية )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن تعرض القوات الأمنية إلى هجمات ببنادق الصيد قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة.وقالت في بيان إن " القوات الأمنية تعرضت الثلاثاء إلى هجمات ببنادق الصيد قرب ساحة الخلاني

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