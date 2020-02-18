ضرب وتعذيب.. شهادات لعراقيين خطفتهم ميليشيات إيران

2020/02/18 | 16:12

اخبار السعودية )- خطف وتعذيب وضرب مبرح..بهذه الوسائل تكمم الميليشيات العراقية الموالية لإيران أفواه المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية جنوب البلاد.وبأي ثمن، تمارس هذه الميليشيات قمعها للمحتجين.إلى ذلك روى بعض من

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