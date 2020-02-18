اشتباكات وسط بغداد.. وهجمات ببنادق الصيد في الخلاني

2020/02/18 | 17:45

اخبار السعودية )- تجددت الاشتباكات في ساحة الخلاني وسط بغداد، مساء الثلاثاء، لليوم السابع على التوالي بين المحتجين وقوات الأمن في المنطقة القريبة من نفق التحرير، بحسب ما أفادت مصادر العربية/الحدث.يأتي هذا بعد أن أفاد

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