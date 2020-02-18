العراق.. تجميد أموال 84 شخصاً وكياناً بتهمة الإرهاب

2020/02/18 | 22:22

اخبار السعودية )- أفادت وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء جمّد أموال 84 شخصا وكيانا بتهمة تمويل الإرهاب.وأضافت المعلومات أن قرار التجميد صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي.في التفاصيل، أصدرت

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