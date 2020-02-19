العراق.. عبد المهدي يحذّر من خطر الدخول في فراغ دستوري

2020/02/19 | 14:20

اخبار السعودية )- حذر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، من خطر الدخول في "فراغ جديد" بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تشكيل

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