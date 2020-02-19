محمد علاوي: جهات تعمل على استمرار الأزمة في العراق

2020/02/19 | 19:29

اخبار السعودية )- دعا رئيس الوزراء العراقي المُكلف محمد توفيق علاوي البرلمان إلى عقد جلسة الاثنين القادم للتصويت على تشكيلته الوزارية.وحذّر علاوي، في كلمة له اليوم الأربعاء حول تشكيل الحكومة، من مخاطر عدم "تمرير

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