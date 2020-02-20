حارب داعش.. مقتل جندي عراقي استغل إجازته للمشاركة بالحراك

2020/02/20 | 08:24

اخبار السعودية )- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صوراً لتشييع رمزي للمتظاهر فهد الخزعلي، والذي قتل في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بنيران القوات الأمنية في ساحة الخلاني بالقرب من ساحة التحرير وسط العاصمة

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