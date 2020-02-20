بين الشروط والتمرير.. حكومة علاوي أمام البرلمان الاثنين

2020/02/20 | 11:30

اخبار السعودية )- نقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب في تيار الحكمة ستار الجابري أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير التشكيلة الوزارية في جلسة الاثنين المقبل.وأضافت أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي حسم مصير 19

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