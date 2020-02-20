العراق يعزز مراقبة الحدود مع إيران بعد وفاتين بكورونا

2020/02/20 | 12:32

اخبار السعودية )- أعلن العراق، الخميس، عن اتخاذ إجراءات مشددة على المعابر الحدودية مع إيران بعد تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في إيران، الأربعاء.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير المنافذ الحدودية العراقية عمر

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